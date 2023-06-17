Турагент РФ Мельник рассказал туристам России, как не стать жертвой провокаций за рубежом

О том, как необходимо вести себя за границей, чтобы не стать жертвой провокаций, рассказал туристический агент Николай Мельник.

Он объяснил, что сейчас, покидая РФ, следует быть осторожным, передает «360».

В Грузии сейчас русские могут услышать в свой адрес неприятные слова. Но Мельник уверен, что это все же связано с большим наплывом туристов в страну, из-за чего местные жители устали.

Турагент также призвал быть внимательными и в Венесуэле. Нельзя гулять по нетуристическим улицам Каракаса, поскольку там очень сложная криминогенная обстановка.

Высокий уровень преступности и в Доминикане.

Важно быть осторожным и в ОАЭ. Это мусульманская страна и там действуют строгие законы. Поэтому лучше проконсультироваться по поводу принятых там норм, чтобы не нарушить их.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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