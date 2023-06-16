«ВМ»: Туристы РФ разочарованы отдыхом в Турции в 2023 году

Сегодня, 10:59

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«ВМ»: Туристы РФ разочарованы отдыхом в Турции в 2023 году
Фото из открытых источников

Турция в этом году не радует российских туристов, так как цены там выросли, а сервис стал хуже. Об этом сообщает «ВМ», отмечая, что россияне все больше оставляют в соцсетях негативных постов об отдыхе в Турции.

Одна из туристок рассказала, что сейчас в Турции уже нельзя отдохнуть дешево и комфортно.

«Очень грязно, грязные туалеты, все старое, на пляже не хватает мест», — сказала туристка.

Она отметила, что ей пришлось заплатить за проживание в двухместном номере 178 тыс. рублей за две недели. Еще два года назад за эту же сумму можно бы отдохнуть четверым в отеле класса «5 звезд».

Не понравилось туристке и питание. По ее словам, на столе была рыба, определить сорт которой было невозможно. Также вместо мяса подавали на стол куриные обрезки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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