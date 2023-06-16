«ВМ»: Туристы РФ разочарованы отдыхом в Турции в 2023 году

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
Турция в этом году не радует российских туристов, так как цены там выросли, а сервис стал хуже. Об этом сообщает «ВМ», отмечая, что россияне все больше оставляют в соцсетях негативных постов об отдыхе в Турции.
Одна из туристок рассказала, что сейчас в Турции уже нельзя отдохнуть дешево и комфортно.
«Очень грязно, грязные туалеты, все старое, на пляже не хватает мест», — сказала туристка.
Она отметила, что ей пришлось заплатить за проживание в двухместном номере 178 тыс. рублей за две недели. Еще два года назад за эту же сумму можно бы отдохнуть четверым в отеле класса «5 звезд».
Не понравилось туристке и питание. По ее словам, на столе была рыба, определить сорт которой было невозможно. Также вместо мяса подавали на стол куриные обрезки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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