Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Сегодня, 09:49

0

Image 16+
Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»
Фото из открытых источников

Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги.

Об отпуске в Турции россиян, которые решили поселиться в одном из 2-звездочных отелей, рассказывает издание «Правда.ру». 

Туристы отметили, что стоимость размещения на 2 недели составила 178 000 рублей. А еще два года назад за эти деньги в Турции можно было четверым отдохнуть в отеле класса «5 звезд».

Негативно высказались туристы и о питании. По их словам, вместо нормального мяса им на шведском столе подавали куриные обрезки. Рыба тоже была плохого качества.

На балконе номера поселились ласточки, и весь пол там был усеян их перьями и отходами жизнедеятельности. Убирали в номере очень плохо.

«Очень грязные туалеты, всё старое. На пляже не хватает мест. Это был самый дешевый вариант из вариантов близких к морю, но не стоит ждать чудес», — рассказала туристка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Сегодня, 09:49

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

Вчера, 16:29

«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

Вчера, 12:24

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

10-06-2023, 12:59

«МК»: туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу

9-06-2023, 09:19

Стало известно, что вклады россиян за границей выросли в 3 раза

7-06-2023, 20:14

«МК»: Отдых резко подорожал для россиян, за некоторые услуги придется переплатить

7-06-2023, 10:59

В Египте введут налоги на роскошь и развлечения для туристов

5-06-2023, 17:14

Mail.ru: более 60% жителей России проведут отпуск внутри страны

3-06-2023, 11:04

Россияне рассказали, что цены на отдых в Турции выросли втрое

3-06-2023, 10:09

&quot;VM&quot;: Перечислены самые популярные у туристов России регионы в 2023 году

2-06-2023, 08:19

Туристка из РФ пожаловалась на очень высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023

27-05-2023, 12:34

Путь в Европу для граждан РФ стал легче, но не дешевле

26-05-2023, 09:49

РИА Новости: Первые туристы из России едут в Грузию на пляжи в Батуми и через Кутаиси в Европу

25-05-2023, 11:44

«Reuters» сообщил о возможном запрете экспорта бензина из России

23-05-2023, 22:14

Инвестбанки устали от Китая

22-05-2023, 21:29

«Турпром»: туристов РФ начали теснить в Таиланде китайцы

22-05-2023, 09:29

Эксперты РФ оценили плюсы и минусы возможного внепланового повышения пенсионных выплат

22-05-2023, 08:19

Экономист Масленников заявил, что проблемы с госдолгом в США приведут к глобальному кризису

18-05-2023, 20:19

Экономист Ордов назвал максимальным рост курса доллара США до 92 рублей

17-05-2023, 22:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

Вчера, 16:29

0

В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...

Подробнее
Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Сегодня, 09:49

0

Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....

Подробнее
Появился гид по вновь доступному для россиян Кипру в 2023

Появился гид по вновь доступному для россиян Кипру в 2023

15-06-2023, 10:34

0

Россияне любят отдыхать на Кипре, ведь там хорошая погода и при этом можно погулять по местным достопримечательностям....

Подробнее
Алаудинов странно опроверг свои слова: теперь он едет спасать Делимханова

Алаудинов странно опроверг свои слова: теперь он едет спасать Делимханова

14-06-2023, 14:29

0

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сделал уже второе за сегодня заявление касательно ситуации с депутатом Госдумы...

Подробнее
Собеседник «Ротонды» рассказал, почему Беглов настоял на повышении Чечиной и Пиотровского

Собеседник «Ротонды» рассказал, почему Беглов настоял на повышении Чечиной и Пиотровского

14-06-2023, 17:19

0

Глава администрации Смольного Александр Беглов «продавил» назначение Натальи Чечиной и Бориса Пиотровского на должность...

Подробнее
Врач Нигманова назвала семь признаков, говорящих о червях в организме

Врач Нигманова назвала семь признаков, говорящих о червях в организме

15-06-2023, 09:39

0

Паразиты, которые живут в организме хозяина, питаясь его питательными веществами, могут вызывать тяжелые заболевания....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

Вчера, 12:52

0

Министерство обороны России направило бойцам ЧВК «Вагнер» шифрограмму, в которой прописаны условия контракта с...

Подробнее
Путин о невыплате вознаграждения за уничтоженную технику ВСУ: «Неожиданно для меня»

Путин о невыплате вознаграждения за уничтоженную технику ВСУ: «Неожиданно для меня»

14-06-2023, 12:24

0

Президент РФ Владимир Путин был удивлен тому, что участникам СВО не выплачивают дополнительное вознаграждение за...

Подробнее
«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

Вчера, 12:24

0

Туристка из Челябинска Анна Голубницкая поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Турции. Она приобрела путевку...

Подробнее
Ушаков сообщил о намеченной встрече Путина с африканскими политиками

Ушаков сообщил о намеченной встрече Путина с африканскими политиками

14-06-2023, 17:54

0

Представитель администрации российского президента, занимающийся международными вопросами, Юрий Ушаков сообщил о...

Подробнее