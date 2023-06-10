Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы
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Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги.
Об отпуске в Турции россиян, которые решили поселиться в одном из 2-звездочных отелей, рассказывает издание «Правда.ру».
Туристы отметили, что стоимость размещения на 2 недели составила 178 000 рублей. А еще два года назад за эти деньги в Турции можно было четверым отдохнуть в отеле класса «5 звезд».
Негативно высказались туристы и о питании. По их словам, вместо нормального мяса им на шведском столе подавали куриные обрезки. Рыба тоже была плохого качества.
На балконе номера поселились ласточки, и весь пол там был усеян их перьями и отходами жизнедеятельности. Убирали в номере очень плохо.
«Очень грязные туалеты, всё старое. На пляже не хватает мест. Это был самый дешевый вариант из вариантов близких к морю, но не стоит ждать чудес», — рассказала туристка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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