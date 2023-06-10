Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом пишет Euronews, отмечая, что сейчас многие страны не могут сохранить туристический бизнес только за счет внутреннего туризма. Приостанавливать работу вынуждены не только отели, но и рестораны.
Такая проблема уже есть в туристической сфере Латвии. Эту страну посещали ежегодно ранее тысячи туристов из РФ.
«Россия была важным рынком сбыта. Конечно, нам ее не хватает», — заявил гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин.
Сократился существенно турпоток из РФ в Испанию. Президент Ассоциации отелей Коста-Дорады в Каталонии Альберт Саве в беседе с Euronews отметил, что туристы из РФ не только покупали туры в Испанию, но и тратились в местных магазинах. Они оставляли во время отдыха денег больше, чем те же британцы, которые, по его словам, не любят тратиться, а в Испанию приезжают в основном просто погреться под солнцем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
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