Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

Сегодня, 16:29

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Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы
Фото из открытых источников

В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом пишет Euronews, отмечая, что сейчас многие страны не могут сохранить туристический бизнес только за счет внутреннего туризма. Приостанавливать работу вынуждены не только отели, но и рестораны.

Такая проблема уже есть в туристической сфере Латвии. Эту страну посещали ежегодно ранее тысячи туристов из РФ.

«Россия была важным рынком сбыта. Конечно, нам ее не хватает», — заявил гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин.

Сократился существенно турпоток из РФ в Испанию. Президент Ассоциации отелей Коста-Дорады в Каталонии Альберт Саве в беседе с Euronews отметил, что туристы из РФ не только покупали туры в Испанию, но и тратились в местных магазинах. Они оставляли во время отдыха денег больше, чем те же британцы, которые, по его словам, не любят тратиться, а в Испанию приезжают в основном просто погреться под солнцем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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