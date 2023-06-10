«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
Туристка из Челябинска Анна Голубницкая поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Турции.
Она приобрела путевку по системе «все включено», пишет «74.ru».
По ее словам, если сравнивать с тем, что было раньше, то сейчас стало намного хуже. И это касается не только цен, но и отношения к туристам из РФ.
По словам девушки, количество российских туристов, отдыхающих на турецких курортах этим летом, стало ниже примерно в два раза. Цены стали выше в разы. Чтобы отдохнуть в Анталье, придется копить деньги целый год или взять кредит.
В АТОР говорят о том, что на данный момент отельеры намеренно завышают цены для россиян. Уже есть случаи, когда стоимость отдыха для российского туриста будет на 20% выше, чем для туриста из Европы.
При этом многие россияне жалуются на хамское отношение со стороны персонала и плохие условия проживания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
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