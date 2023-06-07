«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали.

Один из отдыхающих на своем Дзен-канале рассказал, как позавтракал в трех отелях Стамбула, но все же уверен, что лучше этих завтраков донер на улице, пишет «Турпром».

В Турции многие отели предоставляют туристам завтраки по программе «все включено». Россиянин пожил в трех разных местах и везде увидел одну и ту же картину. На завтрак предлагают сыр, соевую колбасу, огурцы и помидоры, оливки и вареные яйца. По его словам, пить можно некачественный кофе, сомнительный разведенный сок вроде «Юпи» и чай. На чай он не жалуется, и добавляет, что на десерт можно взять джем или шоколадную пасту.

Такой завтрак обойдется в 100-400 лир, и его цену включают в стоимость номера. По мнению туриста, лучше отказаться от такого завтрака и на сэкономленные 400 рублей покупать на улице донер или балык экмек. Такой завтрак, по его мнению, вкуснее, полезнее и питательнее. А от завтраков, которые предлагают отели, утверждает турист, только тяжесть в желудке и испорченное настроение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700