«МК»: туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу

В России в этом году можно в июне отдохнуть лишь за 20 тыс. рублей, о чем сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Оказалось, что в абхазской Пицунде размещение в гостинице на 10 дней обойдётся в 21 тыс. рублей на двоих, пишет «МК». Так что и за небольшие деньги можно провести отпуск в прекрасном месте.

Если говорить о популярных ранее направлениях, то недорогие сейчас туры в Грецию, Абхазию и на Сейшелы. Все потому, что сейчас в Греции и на Сейшелах еще не сезон, Абхазия же всегда не была дорогой.

Поэтому даже сейчас в Абхазии недорогой отдых, при том что там прекрасная природа и постепенно развивается инфраструктура.

И, похоже, в Турцию российские туристы будут ездить еще реже, так как отдых там становится дороже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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