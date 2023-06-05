«МК»: Отдых резко подорожал для россиян, за некоторые услуги придется переплатить

Российская туротрасль отмечает, что цены как на внутренние, так и на международные туры выросли в среднем на 50%. Однако отправляющие компании тут ни причем, так как ставки поднимает принимающая сторона.

Как стало известно, Египет повысил налог на туруслуги на сумму от 5 до 15% а также обложил налогом выезд из страны. Российским гражданам не стоит ожидать снижения цен на отдых в этом сезоне. Люди, которые хотят отдохнуть, вынуждены переплачивать. Город Сочи, который долгое время считался доступным и популярным местом отдыха для россиян, также показал рост цен, превышающим некоторые курорты Дагестана.

Гостиницы в Махачкале и Дербенте повысили цены на 25% по сравнению с прошлым годом. Рост цен на авиабилеты также является проблемой для туристов. Средняя стоимость авиабилетов по всем направлениям выросла на 38%. Ожидается, что к концу года цены на авиаперелеты подскочат еще на 20-30%, особенно по зарубежным направлениям. Однако экономические трудности не пугают российских туристов и они продолжают путешествовать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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