«МК»: Отдых резко подорожал для россиян, за некоторые услуги придется переплатить

Сегодня, 10:59

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«МК»: Отдых резко подорожал для россиян, за некоторые услуги придется переплатить
Фото из открытых источников

Российская туротрасль отмечает, что цены как на внутренние, так и на международные туры выросли в среднем на 50%. Однако отправляющие компании тут ни причем, так как ставки поднимает принимающая сторона. 

Как стало известно, Египет повысил налог на туруслуги на сумму от 5 до 15% а также обложил налогом выезд из страны. Российским гражданам не стоит ожидать снижения цен на отдых в этом сезоне. Люди, которые хотят отдохнуть, вынуждены переплачивать. Город Сочи, который долгое время считался доступным и популярным местом отдыха для россиян, также показал рост цен, превышающим некоторые курорты Дагестана. 

Гостиницы в Махачкале и Дербенте повысили цены на 25% по сравнению с прошлым годом. Рост цен на авиабилеты также является проблемой для туристов. Средняя стоимость авиабилетов по всем направлениям выросла на 38%. Ожидается, что к концу года цены на авиаперелеты подскочат еще на 20-30%, особенно по зарубежным направлениям. Однако экономические трудности не пугают российских туристов и они продолжают путешествовать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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