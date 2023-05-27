Россияне рассказали, что цены на отдых в Турции выросли втрое

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала
Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются...Подробнее
С началом курортного сезона цены в Турции, которая остается для россиян одним из самых популярных туристических направлений, заметно взлетели. Если те, кто недавно отдохнул Турции по путевке «все включено» с девятидневным проживанием в пятизвездочном отеле и с чартерным перелетом заплатил за тур около 152 тыс. рублей на двоих, то сейчас пребывание на популярных турецких курортах обойдется в 280 тысяч.
Россиянка Евгения отметила, что ей понадобились в Турции лекарства, но некоторые подорожали наполовину. Также в Турции стали дороже техника и брендовые вещи. Российские туристы рассказывают, что самый дешевый гамбургер в Стамбуле обошелся им в 130 лир (508 рублей), а за обед в приличном ресторане на двоих пришлось отдать не менее 1000-1500 лир (3900-5800 рублей).
Россияне, которые живут в Турции, думают о переезде в другое место из-за высоких цен на продукты и другие товары. По их словам, если раньше говядина в вакуумной упаковке стоила 190 лир (740 рублей), то теперь ее можно купить за 600 лир (2300 рублей). Детское питание в Анталии стоит 70 лир (280 рублей), а в Москве его можно приобрести за 39 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются...Подробнее
Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. В городе было реально страшно, особенно когда работала ПВО....Подробнее
На южном побережье России стартовал пляжный сезон. На пляжах уже многолюдно, но мало кто купается, ведь вода еще не...Подробнее
Стамбул вскоре может утратить свою привлекательность для тех туристов, кто использовал его в качестве хаба для...Подробнее
Продолжают поступать новые тревожные новости из Белгородской области России. Военный корреспондент Семен Пегов сообщил...Подробнее
Главу Дальнегорска Александра Теребилова могут привлечь по статье 5.59 КоАП РФ за системные игнорирования жалоб местных...Подробнее
Минувшей ночью беспилотники-камикадзе атаковали сразу два важных объекта — нефтеперерабатывающую и газовую станции в...Подробнее
В АТОР рассказали, во сколько в среднем обойдется для россиян путевка на летний отдых. Об этом сообщает издание «АиФ»....Подробнее
Обстрелы Белгородской области в настоящее время пресечь сложно, поскольку противник использует маневренные установки и...Подробнее
Российский турист рассказал о баснословных ценах в турецких точках общепита. Он пообедал в столовой Стамбула, а когда...Подробнее
Комментировать