Россияне рассказали, что цены на отдых в Турции выросли втрое

Сегодня, 10:09

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Россияне рассказали, что цены на отдых в Турции выросли втрое
Фото из открытых источников

С началом курортного сезона цены в Турции, которая остается для россиян одним из самых популярных туристических направлений, заметно взлетели. Если те, кто недавно отдохнул Турции по путевке «все включено» с девятидневным проживанием в пятизвездочном отеле и с чартерным перелетом заплатил за тур около 152 тыс. рублей на двоих, то сейчас пребывание на популярных турецких курортах обойдется в 280 тысяч.

Россиянка Евгения отметила, что ей понадобились в Турции лекарства, но некоторые подорожали наполовину. Также в Турции стали дороже техника и брендовые вещи. Российские туристы рассказывают, что самый дешевый гамбургер в Стамбуле обошелся им в 130 лир (508 рублей), а за обед в приличном ресторане на двоих пришлось отдать не менее 1000-1500 лир (3900-5800 рублей). 

Россияне, которые живут в Турции, думают о переезде в другое место из-за высоких цен на продукты и другие товары. По их словам, если раньше говядина в вакуумной упаковке стоила 190 лир (740 рублей), то теперь ее можно купить за 600 лир (2300 рублей). Детское питание в Анталии стоит 70 лир (280 рублей), а в Москве его можно приобрести за 39 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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