Эксперты рассказали о том, какие регионы в этом году популярны у российских туристов.

Возглавляет рейтинг уже традиционно Краснодарский край. На долю этого региона сейчас приходится 27% бронирований, пишет «VM».

Далее следует Калининградская область, а замыкает тройку лидеров Республика Дагестан. Популярность поездок в Дагестан, к слову, выросла. В этот регион сейчас ездит почти на 50% больше туристов, чем годом ранее.

Популярность Дагестана эксперты объясняют тем, что регион стал более доступным для туристов, поскольку появились новые маршруты и добираться туда стало проще. Улучшились там и условия проживания.

На четвертом месте на данный момент Ставропольский край. В этом регионе количество бронирований на предстоящий летний сезон выросло на 31% по сравнению с прошлым годом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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