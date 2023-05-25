Россиянка пожаловалась на высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023

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В Сочи цены на отдых в этом году снова выросли, о чем рассказывают туристы, которые уже там отдыхают.
По словам Марины Епишевой, которая решила поделиться впечатлениями от отдыха в Сочи, там сейчас нельзя отдохнуть хорошо и дешево, пишет портал «Тонкости туризма». Бесплатно можно, по ее словам, только прогуляться пешком, да и то не везде.
Туристка отметила, что с семьей они не смогли найти отель рядом со склоном. В Сочи в этот раз она приехала не только ради пляжного отдыха. Она планировала несколько экскурсий. Поэтому был выбран Gorky Fly, мегазиплайн. Сам полет туристка назвала запоминающимся, а вот работа сотрудников ее разочаровала. Они заплатили 800 рублей, но так и не получили фотографии хорошего качества.
Не понравилось им и в «Сочи-парке». Туристка рассказала, что в парке ребенок успел покататься только на одном аттракционе, а потом погода испортилась.
«Минус 5 тысяч из семейного бюджета за одну карусель, еще плюс внушительный чек в местном ресторане», — отметила Марина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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