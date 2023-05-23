Путь в Европу для граждан РФ стал легче, но не дешевле

Сегодня, 09:49

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Путь в Европу для граждан РФ стал легче, но не дешевле
Фото из открытых источников

Российские туристы получили возможность дешевле летать в Европу, так как открылось авиасообщение с Грузией.

С мая летать в Тбилиси из Москвы начали самолеты компании «Азимут». До этого четыре года прямого авиасообщения между Россией и Грузией не было.

Также получили разрешение на выполнение рейсов из РФ в Грузию и обратно грузинская национальная авиакомпания «Georgian Airways» и российская авиакомпания «Red Wings». Они работать на данном направлении с июня.

Уже появились билеты в европейские страны с пересадкой в Тбилиси. Можно так добраться из Москвы в Париж, Вену или Солоники. Но пока рейсы на данных направлениях загружены только на 50%.  Многие предпочитают добираться в Тбилиси через Ереван или Баку, хотя на это и уходит больше времени.

«Лететь через Ереван или Баку в Тбилиси гораздо дешевле, чем прямыми рейсами. Стоимость иногда поражает. Я смотрел на июнь: очень редко когда есть билеты туда и обратно в районе 50 тысяч, большая часть за 60 тысяч, это уже выше стоимости перелета в Дубай. При цене перелета до Тбилиси, грубо говоря, в 50 тысяч рублей наивно надеяться, что перелет до Ларнаки будет стоить дешевле или столько же», — сказал основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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