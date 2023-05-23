РИА Новости: Первые туристы из России едут в Грузию на пляжи в Батуми и через Кутаиси в Европу

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После возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, грузинские аэропорты могут стать хабом для российских туристов, которые отправляются на отдых в Европу.
Эксперты говорят о том, что действительно, скорее всего, многие из тех, кто купит билет в Грузию, полетят из этой страны на Запад, так как российской авиации небо над Европой закрыли из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Об этом пишет РИА «Новости».
Туры в Грузию действительно раньше пользовались спросом. Поэтому можно ожидать и того, что какая-то часть россиян все же отправляется в Грузию на отдых. Первый самолет авиакомпании «Азимут» доставил в Грузию 86 пассажиров. Многие из них летели, чтобы встретиться со своими родными.
Российские авиаперевозчики тоже подали заявки на полеты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Компания «Red Wings» получила разрешение на прямые рейсы из Сочи в грузинскую столицу, а из Москвы в Кутаиси. Полеты на этих направлениях будут уже с июня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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