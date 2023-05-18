«Турпром»: туристов РФ начали теснить в Таиланде китайцы

Сегодня, 09:29

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«Турпром»: туристов РФ начали теснить в Таиланде китайцы
Фото из открытых источников

В Таиланде растет число туристов из Китая, но при этом россияне все еще любят отдыхать в этой стране.

Как сообщает «Турпром», после отмены пандемийных запретов, из Китая в Таиланд снова начали ездить на отдых сотнями тысяч в месяц. И в результате россияне уступили китайцам по объемам турпотока.

Согласно данным, обнародованным Управлением по туризму Таиланда (ТАТ), в апреле в Таиланд из России прибыли 115 985 туристов, а в целом с 1 января по 12 мая 2023 года — 710 768 человек. За этот же период из Китая в Таиланд приехали на отдых 955 663 человека. 

Эксперты уже рассчитали, что к показателю в 1 млн человек РФ приблизится осенью. А вот Китай эту отметку, судя по всему, уже преодолел.

А лидирует по количеству туристов в Таиланде Малайзия. Она поставила Таиланду более 1,4 млн туристов с начала года. Популярностью пользуется Таиланд также у туристов из Южной Кореи и Индии.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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