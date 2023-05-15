Экономист Масленников заявил, что проблемы с госдолгом в США приведут к глобальному кризису

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Российский экономист предсказал глобальный кризис из-за госдолга США. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».
Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников уверен, что если правительство США не закроет свой госдолг, проблемы начнутся у всех остальных стран и наступит еще один мировой кризис. На это его натолкнули собственный анализ, а также слова американского инвестора Джима Роджерса, который заявил о приближающейся «Великой рецессии», которая обещает стать серьезнее предыдущей. Причем кризис начнется с США, которые, скорее всего, тут же обвинят в этом другие страны.
«Общая ситуация в мировой экономике действительно нервозная, безотносительно высказываний Роджерса. С одной стороны, прогнозы “теплеют”, мы увидели повышение цифр в докладах ООН и Еврокомиссии, а с другой — настроения участников рынка ухудшаются», — отметил Масленников.
Он добавил, что по данным ежемесячных опросов Merrill Lynch и Bank of America наметилась негативная тенденция: порядка 63% респондентов ставят на замедление глобального роста экономики в то время, как в феврале их было почти в половину меньше — 35%.
На фоне растущих долгов преддефолтное состояние ряда стран с низкими доходами эффектом домино затронет ведущие страны. Поэтому главный вопрос на сегодняшний день, по словам эксперта, - «что делать дальше, как уводить ниже инфляционные показатели».
Ситуация в Украине только усиливает сегодняшнюю тенденцию.
«Проблемы в западных экономиках копятся, власти этих стран вынуждены увеличивать социальную поддержку и расходы на оборону в связи с Украиной. Никто не убирал задачу развития высоких технологий, включая “зеленое” направление, поэтому совокупность данных факторов показывает, что имеются большие шансы на замедление мировой экономики и падение ее в полномасштабный кризис», — прокомментировал экономист.
Эксперт подчеркнул, что Россию кризис также затронет: на какое-то время мировой спрос на отечественные сырье и энергоресурсы снизится. Как и цены на нефть.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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