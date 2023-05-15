Экономист Масленников заявил, что проблемы с госдолгом в США приведут к глобальному кризису

Сегодня, 20:19

0

Image 16+
Экономист Масленников заявил, что проблемы с госдолгом в США приведут к глобальному кризису
Фото из открытых источников

Российский экономист предсказал глобальный кризис из-за госдолга США. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».

Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников уверен, что если правительство США не закроет свой госдолг, проблемы начнутся у всех остальных стран и наступит еще один мировой кризис. На это его натолкнули собственный анализ, а также слова американского инвестора Джима Роджерса, который заявил о приближающейся «Великой рецессии», которая обещает стать серьезнее предыдущей. Причем кризис начнется с США, которые, скорее всего, тут же обвинят в этом другие страны.

«Общая ситуация в мировой экономике действительно нервозная, безотносительно высказываний Роджерса. С одной стороны, прогнозы “теплеют”, мы увидели повышение цифр в докладах ООН и Еврокомиссии, а с другой — настроения участников рынка ухудшаются», — отметил Масленников.

Он добавил, что по данным ежемесячных опросов Merrill Lynch и Bank of America наметилась негативная тенденция: порядка 63% респондентов ставят на замедление глобального роста экономики в то время, как в феврале их было почти в половину меньше — 35%.

На фоне растущих долгов преддефолтное состояние ряда стран с низкими доходами эффектом домино затронет ведущие страны. Поэтому главный вопрос на сегодняшний день, по словам эксперта, - «что делать дальше, как уводить ниже инфляционные показатели».

Ситуация в Украине только усиливает сегодняшнюю тенденцию.

«Проблемы в западных экономиках копятся, власти этих стран вынуждены увеличивать социальную поддержку и расходы на оборону в связи с Украиной. Никто не убирал задачу развития высоких технологий, включая “зеленое” направление, поэтому совокупность данных факторов показывает, что имеются большие шансы на замедление мировой экономики и падение ее в полномасштабный кризис», — прокомментировал экономист.

Эксперт подчеркнул, что Россию кризис также затронет: на какое-то время мировой спрос на отечественные сырье и энергоресурсы снизится. Как и цены на нефть. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экономист Масленников заявил, что проблемы с госдолгом в США приведут к глобальному кризису

Сегодня, 20:19

Экономист Ордов назвал максимальным рост курса доллара США до 92 рублей

Вчера, 22:04

Как крупные ритейлеры развивают культуру потребления российских вин

15-05-2023, 20:39

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

14-05-2023, 08:29

После очередного повышения МРОТ с 1 июля текущего года в России вырастут заработные платы

13-05-2023, 20:44

В России наблюдается спрос на летний отдых, несмотря на цены

13-05-2023, 12:49

Нидерланды отказываются от  СПГ из России

13-05-2023, 09:09

Минфин: Дефицит бюджета РФ за четыре месяца 2023 года составил 3,4 трлн рублей

11-05-2023, 15:59

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, за ценами на какие продукты необходимо следить в первую очередь

8-05-2023, 22:54

Россия не может вывести из индийских банков десятки миллиардов долларов

6-05-2023, 22:34

ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023

5-05-2023, 16:14

Армения удвоила объемы экспорта товаров в Россию

2-05-2023, 22:49

Приток СПГ в Европу в апреле показал рекордные значения

2-05-2023, 13:09

«АиФ»: Туроператоры России сообщили, что цены на отдых в Турции летом 2023 года резко выросли

1-05-2023, 10:19

Россиянам рассказали, как можно существенно увеличить свою пенсию

30-04-2023, 19:34

Россиянам начали массово замораживать счета

30-04-2023, 10:29

Куда «утек» западный алкоголь

29-04-2023, 19:14

Сообщается о снижении темпов роста экономики США

28-04-2023, 11:59

Стали известны причины, по которым блогеры не платят налоги на сотни миллионов

27-04-2023, 20:54

Новак сделал заявление об экспорте нефти

27-04-2023, 17:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

15-05-2023, 22:24

0

Автор блога из Российской Федерации испытал на себе множество самых разных проблем, когда пытался конвертировать...

Подробнее
Военкор Линин: ракеты Storm Shadow могут долететь из Украины до Ростова и Тулы за полчаса

Военкор Линин: ракеты Storm Shadow могут долететь из Украины до Ростова и Тулы за полчаса

Вчера, 09:29

0

Поставленные Великобританией Киеву дальнобойные крылатые Storm Shadow представляют серьезную угрозу для различных...

Подробнее
На Савушкина 17 мая произошло ДТП с участием машины ДПС

На Савушкина 17 мая произошло ДТП с участием машины ДПС

Вчера, 23:09

0

В среду, 17 мая, в Приморском районе Северной столицы произошла дорожная авария. Автомобиль ДПС пробил ограждение на...

Подробнее
Сибирские ученые предупредили о грядущем крахе российской науки из-за арестов по подозрению в госизмене

Сибирские ученые предупредили о грядущем крахе российской науки из-за арестов по подозрению в госизмене

16-05-2023, 14:29

0

Сибирские ученые обеспокоены возможным крахом российской науки. Фактически ее деятельность сейчас сильно...

Подробнее
Россиянам не советуют ездить в Турцию в ближайшее время

Россиянам не советуют ездить в Турцию в ближайшее время

16-05-2023, 10:29

0

Россиянам не рекомендуется в ближайшие недели ездить в качестве туристов в Турцию. Это связывается с обострившейся...

Подробнее
Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

16-05-2023, 22:09

0

В доме на углу набережной Фонтанки и переулка Бойцова в Северной столице пожар удалось локализовать. Данная информация...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Со всем уважением»: Пригожин пообещал вернуть тело погибшего в Бахмуте американца на родину

«Со всем уважением»: Пригожин пообещал вернуть тело погибшего в Бахмуте американца на родину

16-05-2023, 11:17

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал , как «музыканты» относятся к погибшему на фронте противнику. Рано...

Подробнее
В Нижнем Тагиле у скончавшегося мужчины изъяли органы без ведома жены

В Нижнем Тагиле у скончавшегося мужчины изъяли органы без ведома жены

Вчера, 14:59

0

Жительница Нижнего Тагила в 2018 году похоронила мужа и только спустя четыре года узнала, что у супруга изъяли органы...

Подробнее
Вице-президент АТОР Мурадян: Для российских туристов отдых в ОАЭ оказался дешевле, чем в Турции

Вице-президент АТОР Мурадян: Для российских туристов отдых в ОАЭ оказался дешевле, чем в Турции

16-05-2023, 10:59

0

Как стало известно, в последнее время многократно выросли продажи туров в Арабские Эмираты благодаря низким ценам на...

Подробнее
«Mash»: Пять российских пограничников получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на здание УФСБ в Курской области

«Mash»: Пять российских пограничников получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на здание УФСБ в Курской области

16-05-2023, 12:14

0

Телеграм-канал «Mash» сообщил о том, что атаке украинского беспилотника подверглось здание погрануправления ФСБ по...

Подробнее