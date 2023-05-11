ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

Сегодня, 08:29

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ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года
Фото из открытых источников

В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов.

О том, что в турецких отелях начали снижать цены на отдых, пишет также издание «Turizm Gazetesi». Отмечается что «давление на отели с целью снижения цен» со стороны российского туррынка дало свои результаты. Все больше отелей снижают цены для туристов. Некоторые пошли даже на то, чтобы опустить цены на 20%.

«Turizm Gazetesi» даже публикует список отелей, которые снизили цены:

  • Тitanic Mardan Palace — 20,8%;
  • Scylax Family Club — 17,8%;
  • Rios Beach — 16,3%;
  • Caretta Relax — 15,9%;
  • Serra Garden — 14,9%;
  • Papillon Ayscha — 12,1%;
  • Eftal?a Resort — 11,9%;
  • Serenis Resort — 9,5%;
  • Homeros — 9,2%;
  • Rubi Hotel — 8,5%;
  • Spice Hotel — 8,5%;
  • Lonicera Resort — 7,7%;
  • Begonville — 6,9%;
  • D Mar?s Bay — 5,8%;
  • Greenvvood — 5,3%;
  • Lujo Bodrum — 5,1%.

В АТОР уже собрали статистические данные о ценах на отдых. Эксперты отмечают, что сейчас уже можно говорить о сложившемся тренде на снижение цен. Многие отели 3* подешевели на 7-9% к ценам середины апреля. Сейчас отдых в отелях такого класса в Турции за 10 дней на двоих обойдется в 133-204 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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