ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов.

О том, что в турецких отелях начали снижать цены на отдых, пишет также издание «Turizm Gazetesi». Отмечается что «давление на отели с целью снижения цен» со стороны российского туррынка дало свои результаты. Все больше отелей снижают цены для туристов. Некоторые пошли даже на то, чтобы опустить цены на 20%.

«Turizm Gazetesi» даже публикует список отелей, которые снизили цены:

Тitanic Mardan Palace — 20,8%;

Scylax Family Club — 17,8%;

Rios Beach — 16,3%;

Caretta Relax — 15,9%;

Serra Garden — 14,9%;

Papillon Ayscha — 12,1%;

Eftal?a Resort — 11,9%;

Serenis Resort — 9,5%;

Homeros — 9,2%;

Rubi Hotel — 8,5%;

Spice Hotel — 8,5%;

Lonicera Resort — 7,7%;

Begonville — 6,9%;

D Mar?s Bay — 5,8%;

Greenvvood — 5,3%;

Lujo Bodrum — 5,1%.

В АТОР уже собрали статистические данные о ценах на отдых. Эксперты отмечают, что сейчас уже можно говорить о сложившемся тренде на снижение цен. Многие отели 3* подешевели на 7-9% к ценам середины апреля. Сейчас отдых в отелях такого класса в Турции за 10 дней на двоих обойдется в 133-204 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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