ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

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О том, что в турецких отелях начали снижать цены на отдых, пишет также издание «Turizm Gazetesi». Отмечается что «давление на отели с целью снижения цен» со стороны российского туррынка дало свои результаты. Все больше отелей снижают цены для туристов. Некоторые пошли даже на то, чтобы опустить цены на 20%.
«Turizm Gazetesi» даже публикует список отелей, которые снизили цены:
В АТОР уже собрали статистические данные о ценах на отдых. Эксперты отмечают, что сейчас уже можно говорить о сложившемся тренде на снижение цен. Многие отели 3* подешевели на 7-9% к ценам середины апреля. Сейчас отдых в отелях такого класса в Турции за 10 дней на двоих обойдется в 133-204 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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