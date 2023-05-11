В России наблюдается спрос на летний отдых, несмотря на цены

Продажи летних туров выросли вдвое. Этой динамике не помешало увеличение средней стоимости поездки: рост на 30% на отдых как за рубежом, так и в России. Активность туристов в этом летнем сезоне связана с расширением полетных программ и появлением стыковочных рейсов.

Как стало известно, рост продаж туров по всем направлениям обусловлен низкой базой прошлого года. На сегодня самыми популярными у россиян направлениями являются Турция, Египет и ОАЭ. Стоимость тура в Турцию в среднем равна 220 000 рублей. Средняя цена на тур в Египет составляет 190,5 тысяч. В ОАЭ можно отдохнуть за 205,2 тысяч рублей. В первую пятерку самых востребованных туров являются Ереван, Стамбул, Бишкек и Бали. Доля России в структуре спроса уменьшилась, но в течение сезона спрос на внутренние туры может вырасти.

Самыми популярными городами для отдыха в России являются Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа и Калининград.

Согласно опросу, две трети россиян планируют отдых в России. 41% граждан хотели бы посетить Сочи, 38% респондентов отправились бы на Алтай, 37% готовы отдохнуть в Анапе, а 33% — в Санкт-Петербурге. 30% опрошенных хотел бы посетить Москву и 17% россиян выбрали бы для отдыха Байкал, Камчатку и Карелию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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