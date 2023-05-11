Нидерланды отказываются от  СПГ из России

Нидерланды сокращают свой импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Известно, что сейчас в Евросоюзе обсуждается вопрос об ограничении потока российского сжиженного природного газа (СПГ), а в Киеве призывают европейских политиков тем самым перекрыть поток платежей, поддерживающих СВО.

Отметим, что в минувшем году Нидерланды также, как Бельгия, Франция и Испания, были одним из основных импортеров российского СПГ в ЕС. Однако страна идет по пути запрета хранения российского СПГ. Нидерланды располагают двумя терминалами СПГ — одним на севере (EET) и одним на западе (GATE). Минувшей осенью появился плавучий терминал. В целом доля российского СПГ в хранилищах Нидерландов уже снизилась с 30 до 15%.

В последние пару месяцев Нидерланды ограничивают поток российского СПГ на терминал GATE. Сейчас страна получает около одной поставки в квартал от проекта «Новатэк» «Ямал СПГ» в российской Арктике. Это 15% российского СПГ, которые поступают в Нидерланды, согласно действующим контрактам.

У правительства Нидерландов нет механизмов для расторжения долгосрочных контрактов, поэтому полагается на сотрудничество частных предприятий, чтобы сократить поток российского СПГ. Сокращая закупку топлива в России, Нидерланды удвоили объемы импорта топлива из Индии, которая не имеет газовых месторождений и закупает СПГ у России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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