Минфин: Дефицит бюджета РФ за четыре месяца 2023 года составил 3,4 трлн рублей

Сегодня, 15:59

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Минфин: Дефицит бюджета РФ за четыре месяца 2023 года составил 3,4 трлн рублей
Фото из открытых источников

За первые четыре месяца образовался огромный дефицит бюджета России. Об этом сообщает издание РБК.

По данным Министерства финансов РФ, за прошедшие четыре месяца 2023 года образовался дефицит в несколько триллионов рублей, что превзошло даже запланированный годовой дефицит. Так, на весь 2023 год заложили дефицит в размере 2,9 триллионов рублей, однако уже за январь-апрель дыра в бюджете превысила все ожидания — 3,4 триллиона. 

Доходы, поступившие в государственную казну за четыре месяца этого года, оказались на 22% меньше такого же периода предыдущего года. Зато объем расходов за этот же период в 2023 году на 26% больше, чем в 2022 году. Минфин отмечает снизившиеся с начала года показатели нефтегазовых доходов — на 52,3%. Однако в ведомстве заявили, что постепенно динамика доходов от нефти и газа стабилизируется и приближается к традиционным 8 триллионов рублей в год и уже во втором полугодии есть все шансы восстановить поступления от нефтяного сектора.

Теперь же, чтобы придерживаться запланированных ранее цифр годового дефицита, руководство страны должно будет обеспечить на все оставшиеся до конца года месяцы бюджету профицит. Согласно бюджетному правилу, для покрытия дефицита используются средства Фонда национального благосостояния.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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