ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023

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Представители турбизнеса рассказали о том, какие направления выбирают сейчас туристы.
Пользуется сейчас спросом отдых в Дагестане, пишет издание «Взгляд». Также стали чаще покупать туры на зарубежные курорты. Исходя из данных статистики, турпоток из России в первом квартале 2023-го в сравнении с 2022-м вырос на 90%: до 2,5 млн поездок. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
«Нас в этом году приятно удивляет медицинский туризм, лечение в санаториях. Он показывает рост на 30-40% к прошлому году. Уже сейчас продано 60-65% годовой загрузки санаториев», – сообщил Ромашкин.
Он отметил, что рост спроса на туры в Дагестан стал для многих неожиданностью. Уже распродано 75% летних туров в этот регион. Возможно это вирусная сетевая популярность региона и нет гарантий, что в следующем году ситуация повторится, если регион не оправдает ожиданий путешественников и они напишут множество негативных постов о своем отдыхе.
Что же касается отдыха за границей, то тут лидирует Турция, а далее идут ОАЭ и Таиланд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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