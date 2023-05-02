ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023

Сегодня, 16:14

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ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023
Фото из открытых источников

Представители турбизнеса рассказали о том, какие направления выбирают сейчас туристы.

Пользуется сейчас спросом отдых в Дагестане, пишет издание «Взгляд». Также стали чаще покупать туры на зарубежные курорты. Исходя из данных статистики, турпоток из России в первом квартале 2023-го в сравнении с 2022-м вырос на 90%: до 2,5 млн поездок. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Нас в этом году приятно удивляет медицинский туризм, лечение в санаториях. Он показывает рост на 30-40% к прошлому году. Уже сейчас продано 60-65% годовой загрузки санаториев», – сообщил Ромашкин.

Он отметил, что рост спроса на туры в Дагестан стал для многих неожиданностью. Уже распродано 75% летних туров в этот регион. Возможно это вирусная сетевая популярность региона и нет гарантий, что в следующем году ситуация повторится, если регион не оправдает ожиданий путешественников и они напишут множество негативных постов о своем отдыхе.

Что же касается отдыха за границей, то тут лидирует Турция, а далее идут ОАЭ и Таиланд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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