Приток СПГ в Европу в апреле показал рекордные значения

Сегодня, 13:09

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Приток СПГ в Европу в апреле показал рекордные значения
Фото из открытых источников

В минувшем месяце поставки природного газа (СПГ) в Европу выросли до исторического максимума, достигнув рекордного уровня. По данным «Gas Infrastructure Europe» 12,073 млрд куб. м сырья поступило в сеть газоснабжения через СПГ терминалы. В то же время наполненность хранилищ в Европе составляет около 59,6%, что выше среднего показателя за последние несколько лет. 

После зимы в европейских ПХГ оставалось еще около 60% энергоресурсов. В США заявили, что нарастили поставки своего СПГ в Европу в 2,5 раза. Состояние запасов СПГ в США становится все более важным для мирового рынка, поскольку страна активно наращивает экспорт. 

Freeport LNG, крупнейший завод СПГ в США, перезапустил все три линии сжижения. Это позволит сократить излишки топлива на местном рынке и увеличить предложение. На очередной отчетной неделе запасы топлива выросли на 2,2 млрд куб. м, что почти вдвое превышает обычный уровень для этого периода. 

По данным Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), текущий уровень запасов составляет 42%, что на 22% выше среднего пятилетнего показателя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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