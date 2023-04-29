«АиФ»: Туроператоры России сообщили, что цены на отдых в Турции летом 2023 года резко выросли

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Отдых в Турции в 2023 году существенно подорожал, сообщает «АиФ».
Российские туроператоры говорят о том, что Турция все же остается в числе самых популярных направлений. Также часто покупают туры в Турцию, ОАЭ, Шри-Ланку, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы и Египет, пишет издание «Новые Известия».
Участники рынка говорят о том, что в 2023 году наблюдается рост числа туристов, которые отправляются за границу уже по составленным турам. Прирост в сравнении с началом 2022 года составил около 20%.
Продаются неплохо туры и на лето. А Турция в числе лидеров среди российских туристов по спросу на организованный отдых. И это даже несмотря на рост цен на летний сезон. По мнению экспертов, россияне были готовы к росту цен, поэтому предпочитают заплатить больше, но получить услуги по принципу «все включено».
Отметим, сейчас летний тур в Турцию в бюджетном отеле на 10 ночей обойдется в среднем 170 тыс. рублей. Если же заказывать отдых в отеле с «твердой путевкой», то за 10 ночей придется заплатить уже 190-275 тыс. руб. Цены на отдых в люксовых отелях превышают 1 млн рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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