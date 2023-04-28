Россиянам рассказали, как можно существенно увеличить свою пенсию

Эксперты объяснили о том, можно ли увеличить пенсию и что необходимо сделать, чтобы выплаты после прекращения трудовой деятельности выросли.

Конечно же, выходя на пенсию, все ожидают большую пенсию, но зачастую начисления ниже, чем ожидает пенсионер, пишет UssurMedia.ru. Чтобы пенсия была больше, необходимо регулярно пополнять индивидуальный пенсионный счет (ИПС). Такие зачисления помогут нарастить пенсионный капитал, а значит, и пенсия будет больше за счет этих накоплений.

Также пенсия будет больше, если продолжать трудовую деятельность после выхода на пенсию. Но стоит иметь в виду, что перерасчет пенсии будет сделан уже после окончания рудовой деятельности.

Для увеличения пенсии можно приобрести дополнительное пенсионное страхование.

Граждане также имеют право обратиться в СФР и уточнить свои пенсионные права. Может сложиться ситуация, когда пенсию ошибочно начислили меньше. Тогда после внесения всех данных пенсию пересчитают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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