Россиянам начали массово замораживать счета

Россиянам стали массово замораживать счета в Кипре, ОАЭ и Швейцарии. Активы и платежи граждан, которые не являются резидентами ЕС, будут выведены с личных счетов и заморожены.

По словам источников, Объединенные Арабские Эмираты будут продолжать сотрудничать с Россией до тех пор, пока это будет выгодно и пока не возникнут проблемы с безопасностью. Крупнейший банк Кипра объявил, что 4000 налоговых счетов российских граждан будут принудительно закрыты в течение двух месяцев. На граждан, которые получают доход из России и проживают постоянно на острове, также распространяются ограничения.

Согласно данным ЦБ Кипра, на россиян приходится всего 2,2% депозитов в стране. Швейцария тоже собирается заморозить счета российских налогоплательщиков. Георгий Михайлец, партнер группы компаний «Платежи и переводы», отметил, что все банки консервативны, когда речь идет об управлении ситуационными рисками. Они могут жертвовать клиентами под угрозой вторичных санкций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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