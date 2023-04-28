Россиянам начали массово замораживать счета

Сегодня, 10:29

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Россиянам начали массово замораживать счета
Фото из открытых источников

Россиянам стали массово замораживать счета в Кипре, ОАЭ и Швейцарии. Активы и платежи граждан, которые не являются резидентами ЕС, будут выведены с личных счетов и заморожены. 

По словам источников, Объединенные Арабские Эмираты будут продолжать сотрудничать с Россией до тех пор, пока это будет выгодно и пока не возникнут проблемы с безопасностью. Крупнейший банк Кипра объявил, что 4000 налоговых счетов российских граждан будут принудительно закрыты в течение двух месяцев. На граждан, которые получают доход из России и проживают постоянно на острове, также распространяются ограничения. 

Согласно данным ЦБ Кипра, на россиян приходится всего 2,2% депозитов в стране. Швейцария тоже собирается заморозить счета российских налогоплательщиков. Георгий Михайлец, партнер группы компаний «Платежи и переводы», отметил, что все банки консервативны, когда речь идет об управлении ситуационными рисками. Они могут жертвовать клиентами под угрозой вторичных санкций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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