Куда «утек» западный алкоголь

Спиртные напитки не исчезли с полок российских магазинов, несмотря на санкции. Западных производителей алкоголя сменили отечественные. Компания Beluga Group стала первой по ввозу крепкого алкоголя. За первый квартал текущего года объем горячительных напитков, ввезенных в Россию, увеличился на 30%. Один из крупнейших ликеро-водочных заводов в России Ladoga импортировала 34% крепкого алкоголя, а X5 Group, владеющая «Пятерочкой» и «Перекрестком», — 115%. Популярностью у покупателей стали пользоваться локальные производители. Наблюдается спрос на отечественный сидр: с начала года рост составил 71%, иностранные производители потеряли 36%.

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз объяснил изменения на рынке алкоголя. По его словам, помимо компаний-импортеров, ретейлом занялись производители и торговые сети.

Между тем цены на алкоголь за последнее время заметно подросли. По мнению экспертов, причиной тому являются отсутствие конкуренции, проблемы с логистикой и колебания курса рубля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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