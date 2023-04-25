Сообщается о снижении темпов роста экономики США

Сегодня, 11:59

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Сообщается о снижении темпов роста экономики США
Фото из открытых источников

Издание «The New York Times» сообщает о ситуации в экономической сфере США. Журналисты опубликовали сведения, согласно которым темпы роста ВВП в американской экономике снизились. Уточняется, что по последним сведениям индекс этого показателя составляет 1,1 процента и темп роста ВВП снизился на 1,5 процентов. 

Журналисты сообщают, что, по мнению экспертов, такая ситуация связана с принятием закона об увеличении потолка государственного долга США. 

«У нас действительно случится шок, если действительно произойдет провал с потолком госдолга или что-то подобное», — заявил экономист Джей Брайсон.

Ранее эксперты прогнозировали, что еще больше темпы роста ВВП американской экономики снизятся во втором квартале текущего года. Также среди экспертов выражается мнение, что в нынешнем году в экономике США произойдет рецессия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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