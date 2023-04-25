Новак сделал заявление об экспорте нефти

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре
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Один из заместителей руководителя российского правительства Александр Новак сделал заявление о ситуации с экспортом нефти и нефтепродуктов российскими компаниями. Он заявил, что, по оценкам экспертов, в 2023 году объем этого топлива, который планируется экспортировать в государства Европы, должен составить около 90 миллионов тонн. Уточняется, что в прошлом году этот показатель составил около 220 миллионов тонн.
Новак заявил, что около 60% экспорта нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации в этом году намечается направить в азиатские государства. По оценкам экспертов в государства Азии будет направлено около 140 миллионов тонн этого топлива.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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