У россиян не хватает денег на продукты питания. Магазины бьют тревогу

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В начале 2023 года россияне стали существенно экономить на продуктах питания. Статистика за первый квартал этого года указывает на то, что цифры повышения цен превышают показатели 2022 года, когда наблюдался резкий рост стоимости многих продуктов. Граждане обращают внимание на то, что цены неуклонно ползут вверх, а их доходы падают. При этом запасы денег граждан России иссякли.
Во многих регионах, не охваченных рецессией, ситуация почему-то гораздо хуже. Так, в Новосибирской области всего за два месяца этого года доходы розничной торговли упали на 11,5%. Торговля продуктами питания упала на 8%. В прошлом году ВЦИОМ сообщил, что 35 % россиян стали экономить на продуктах питания. Поэтому возникает вопрос, почему власти не обратили внимания на эти цифры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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