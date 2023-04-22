Производство алкогольных напитков в Санкт-Петербурге за год выросло примерно на треть

Сегодня, 16:39

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Производство алкогольных напитков в Санкт-Петербурге за год выросло примерно на треть
Фото из открытых источников

За период с января по март текущего года в Северной столице по сравнению с аналогичным периодом минувшего года увеличился на 20-32% объем производства алкогольных напитков. Речь идет о слабоалкогольных, спиртных более чем с 9% и ликеро-водочных с содержанием свыше 25% спирта. Что касается объема выпуска шампанского и игристых вин, то он продемонстрировал рост на 83,59%. Этой информацией поделился "Деловой Петербург".

Причем в Ленобласти в данной категории, напротив, было зафиксировано снижение. Здесь объем производства игристых вин составил 29,59 тыс. дкл. По словам Максима Черниговского, являющегося главой НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка", с первого января нынешнего года был поднят с 43 до 45 руб. за литр акциз на шампанские и игристые вина, отмечался значительный рост цен на сырье и комплектующие. В итоге, как он сообщил, некоторые производители указанных алкогольных напитков в нашей стране прилично нарастили объемы производства. Вениамин Грабар, президент компании LADOGA, указал на рост объема производства брендов компании на 28 процентов с января по март.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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