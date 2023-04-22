«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

Туристы из РФ снова стремятся попасть в Европу, чтобы провести там отпуск. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что россиян уже не страшат санкции и негативное отношение европейцев к ним.

В России с началом весны фиксируется увеличение спроса на визы и туры в европейские страны. Хотя пока еще турпоток гораздо скромнее, чем до пандемии коронавирусной инфекции.

По оценкам специалистов, объем спроса на отдых в Европе составляет всего 15-20% от уровня, который наблюдался в 2019 году. Но, в тоже время, в апреле до 40% запросов на визы из РФ шли как раз в страны Шенгенского соглашения. Годом ранее этот показатель был на уровне 20%.

При этом эксперты не ждут интенсивного роста турпотока из РФ в Европу. Все же сохраняются визовые ограничения для россиян. К тому же во многие страны стало гораздо сложнее добираться из России как раз из-за санкций, введенных в отношении РФ после начала «военной спецоперации» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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