«Reuters»: Казахстан в шесть раз увеличил экспорт нефти в обход РФ

Сегодня, 09:59

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«Reuters»: Казахстан в шесть раз увеличил экспорт нефти в обход РФ
Фото из открытых источников

Казахстан нарастил поставки энергоресурсов в другие страны в обход России. Об этом сообщает «Reuters», передает »Лента.ру».

В частности, исходя из данных «Refinitiv», уровень экспорта из порта Актау в Каспийском море в азербайджанский Баку подскочили до 163,4 тысячи тонн в январе-марте с 28,9 тысяч тонн, которые были зафиксированы годом ранее.

Также растут объемы перевозки нефти судами государственной судоходной компании «Казмортрансфлот». Наращиваются поставки нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Аналитики посчитали, что Казахстан может поставлять в Китай более 80 тысяч тонн нефти в месяц, не используя российскую инфраструктуру.

Как отмечают эксперты, поскольку российские порты считаются токсичными для европейских покупателей. И это вынуждает казахстанские компании искать возможность поставки нефти без взаимодействия с российской «Транснефтью».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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