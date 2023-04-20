«Reuters»: Казахстан в шесть раз увеличил экспорт нефти в обход РФ

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом
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Казахстан нарастил поставки энергоресурсов в другие страны в обход России. Об этом сообщает «Reuters», передает »Лента.ру».
В частности, исходя из данных «Refinitiv», уровень экспорта из порта Актау в Каспийском море в азербайджанский Баку подскочили до 163,4 тысячи тонн в январе-марте с 28,9 тысяч тонн, которые были зафиксированы годом ранее.
Также растут объемы перевозки нефти судами государственной судоходной компании «Казмортрансфлот». Наращиваются поставки нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
Аналитики посчитали, что Казахстан может поставлять в Китай более 80 тысяч тонн нефти в месяц, не используя российскую инфраструктуру.
Как отмечают эксперты, поскольку российские порты считаются токсичными для европейских покупателей. И это вынуждает казахстанские компании искать возможность поставки нефти без взаимодействия с российской «Транснефтью».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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