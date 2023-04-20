Европа пока успешно справляется без российского газа

Сегодня, 09:39

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Европа пока успешно справляется без российского газа
Фото из открытых источников

В Нидерландах на бирже в Амстердаме начали опускаться цены на электроэнергию до отрицательного уровня. Из-за избытка предложения стоимость электроэнергии снижалась до минус 740 евро за мегаватт-час, пишет «BFM.ru».

Эксперты объясняют, что сложившаяся ситуация является следствием того, что рынок перегружен «зеленой» энергией. Уровень невостребованной энергии достиг 16 гигаватт. Фактически, Европа может жить без российских энергоносителей, используя энергию солнца и ветра. И схожая ситуация была уже в Бельгии.

«Это биржевая локальная история, но она отражает ситуацию, что профицит существует. Управлять энергией, запасами энергии практически не научились. Логика понятная: сейчас тепло, а кондиционирование еще не вышло на полную фазу. Это сезонный период, когда с электроэнергией нет проблем», - утверждает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Стоит отметить, что еще год назад в Европе стоимость за мегаватт-час на европейских биржах превышала 1000 евро. Тогда цены на электричество выросли из-за сокращения поставок энергоносителей из РФ.

Российские аналитики не исключают, что ситуация изменится для европейцев в худшую сторону летом, когда начнут больше пользоваться приборами для снижения температуры воздуха. Но все же понятно, что европейцы намерены и далее активно развивать зеленые технологии. Так что тарифы действительно могут начать снижаться и в дальнейшем это снижение может быть очень ощутимым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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