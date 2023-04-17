Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами

Сегодня, 08:34

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Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами
Фото из открытых источников

Иностранные производители техники в России испытывают трудности. Так, итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской компании Haier, приостановил работу своего завода в Кирове в связи со снижением спроса и увеличением конкуренции на рынке. Как заявили в региональном правительстве, предприятие продолжает работать. По данным источников, сотрудникам завода запрещено общаться с прессой под угрозой увольнения. Работники предприятия были отправлены в оплачиваемый отпуск до майских праздников.

Липецкий завод турецкой компании Arcelik, который выпускает холодильники и стиральные машины Indesit и Beko столкнулся с той же проблемой. Компания снизила цены на готовую продукцию на 16 процентов, чтобы увеличить производственные мощности. Причиной тому является поступление на российский рынок недорогой техники китайских и отечественных брендов.

Помимо прочего, падает потребительский спрос. В феврале продажи холодильников в России сократились на 42%. Можно сделать вывод о том, что из-за отсутствия финансовых льгот со стороны властей производство техники в России становится нерентабельным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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