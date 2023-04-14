Центробанки разных стран вновь сокращают международные резервы золота

РФ сохранила четвертое место по объему резервов золота. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что информация об объемах золотовалютных резервов была взята из данных национальных центробанков.

В отчетах регуляторов указано, что они вновь стали уменьшать золотовалютные резервы. Запасы ЦБ стран мира по итогам февраля сократились на 276,4 миллиарда долларов — до 12,852 триллиона долларов. До этого три месяца показатель рос: в ноябре — на 356,5 миллиарда долларов, в декабре — на 193,1 миллиарда долларов, а в январе — на 148,7 миллиарда долларов.

Китай в конце зимы сократил резервы на 56,6 млрд долларов, Швейцария – на 31,9 млрд долларов, а Франция – на 24,3 млрд долларов. Также сокращались вложения в золотовалютные резервы Японии, РФ, Индии, Германии, Таиланда, Италии и Турции.

Наибольшие золотовалютные резервы у Китая (3,315 трлн долларов), Японии (1,225 трлн долларов) и Швейцарии (898,2 млрд долларов). Четвертое место по объемам международных резервов у РФ – 574,2 млрд долларов. В десятку также вошли Индия, Саудовская Аравия, Гонконг, Южная Корея, Бразилия и Сингапур, который потеснил Германию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700