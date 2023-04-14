Центробанки разных стран вновь сокращают международные резервы золота

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РФ сохранила четвертое место по объему резервов золота. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что информация об объемах золотовалютных резервов была взята из данных национальных центробанков.
В отчетах регуляторов указано, что они вновь стали уменьшать золотовалютные резервы. Запасы ЦБ стран мира по итогам февраля сократились на 276,4 миллиарда долларов — до 12,852 триллиона долларов. До этого три месяца показатель рос: в ноябре — на 356,5 миллиарда долларов, в декабре — на 193,1 миллиарда долларов, а в январе — на 148,7 миллиарда долларов.
Китай в конце зимы сократил резервы на 56,6 млрд долларов, Швейцария – на 31,9 млрд долларов, а Франция – на 24,3 млрд долларов. Также сокращались вложения в золотовалютные резервы Японии, РФ, Индии, Германии, Таиланда, Италии и Турции.
Наибольшие золотовалютные резервы у Китая (3,315 трлн долларов), Японии (1,225 трлн долларов) и Швейцарии (898,2 млрд долларов). Четвертое место по объемам международных резервов у РФ – 574,2 млрд долларов. В десятку также вошли Индия, Саудовская Аравия, Гонконг, Южная Корея, Бразилия и Сингапур, который потеснил Германию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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