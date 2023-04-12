В Европарламенте пожаловались на «ошеломительную» разницу между ценами в США и Евросоюзе

Цены на дизельное топливо в ЕС и США существенно отличаются, и явно не в интересах европейцев. Об этом заявили депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер, пишет «Лента.ру». В обращении к Еврокомиссии они указали, что инфляция в США замедлилась, тогда как в ЕС ее темпы все еще высокие.

Если в США в январе инфляция сократилась до 6,5%, то в ЕС превысила 10%.

«И это только в среднем по Европе: в декабре инфляция в Венгрии составляла 25%, в Латвии и Литве — выше 20%, а в Польше, Чехии и Эстонии — выше 15%. Как Еврокомиссия объясняет тот факт, что инфляция в США уже некоторое время снижается быстрее, чем в ЕС, и почему инфляция в ЕС по-прежнему значительно выше, чем в США?» — заявили парламентарии.

Они возмущены тем, что разница в ценах на дизельное топливо в США и Европе очень большая. К примеру, в США цена дизельного топлива составляет в перерасчете на евро 1,117 евро за литр, а в Дании – 2,04 евро. По их мнению, антироссийские санкции негативно влияют на европейскую экономику. Они более выгодны США, и это ощущают рядовые европейцы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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