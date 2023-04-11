«Dolgov PRO»: в Московском регионе упал спрос на  новостройки

Аналитики компании «Dolgov PRO» отмечают, что в конце первого квартала текущего года в старых границах Москвы было продано на 1/3 меньше участков (31%), чем в первом квартале минувшего года. Первый квартал этого года ознаменовался тем, что москвичи потеряли интерес к новостройкам — продажи этого типа жилья в столичном регионе упали на 42% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

По данным «Dolgov PRO», средняя стоимость одного квадратного метра в проданных новостройках снизилась лишь на 0,8% - до 345 тысяч рублей. Но по всему московскому региону стоимость квартир увеличилась в среднем на 6% - до 268 тысяч рублей за квадратный метр.

Гендиректор компании «Dolgov PRO» подчеркнул, что в первом квартале показатель среднего чека по региону составил 12,6 миллионов рублей за лот, что в годовом выражении составило 8% прироста стоимости. В Московской области средний чек увеличился на 13% и составил 7,6 миллионов рублей, отметил он.

Как говорят аналитики, в структуре продаж по показателю ипотечных сделок замечены корректировки: год назад доля таких сделок в первом квартале составляла 63%, но уже в нынешнем году этот показатель вырос до 80%. Наибольший прирост фиксируется в Москве (с 55 до 74%) и Новой Москве (с 66 до 85%). На территории региона объем сделок с применением ипотеки увеличился на 15% и составил 85%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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