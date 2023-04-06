Из-за санкций Запада трем из пяти граждан РФ грозит потеря нормального интернета

Санкции в итоге лишат граждан РФ интернета. Об этом уже заговорили эксперты, отмечая, что уже все зарубежные браузерные разработчики прекратили поддерживать операционные системы в России, пишет «КП».

В итоге российская компьютерная техника начинает устаревать. Появились проблемы с операционными системами и с аппаратными средствами. Сейчас уже многие обновления провести невозможно, и заменить электронику также возможности нет.

Эксперты говорят о том, что из-за отсутствия обновления скоро и вовсе может прекратиться работа сайтов государственных структур и банковских систем.

Уже сейчас почти у трех из пяти россиян, участвовавших в опросе КП, возникают торможения в работе ПК. Многие признают, что у них старая ОС и обновить ее не могут по разным причинам, в том числе из-за отсутствия денег.

К тому же сейчас организациям из России тяжело получить сертификаты безопасности сайтов. Этот документ подтверждает, что безопасен и может продолжать функционировать. Еще год назад иностранные разработчики перестали выдавать сертификаты, а также совершили возврат раннее выданных сертификатов.

И все это в итоге снижает доступность и качество интернета в РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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