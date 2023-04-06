В Смольном не исключили рост тарифов из-за нехватки денег на капремонт в Санкт-Петербурге

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Лишь благодаря наращиванию бюджетной поддержки или увеличению размера взносов местных жителей удастся своевременно завершить все мероприятия программы капитального ремонта многоквартирных домов в Северной столице. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции ТАСС сегодня, во вторник, Олег Зотов, занимающий должность главы городского жилищного комитета. Он отметил, что в вопросе выполнения капитального ремонта наиболее важным являются денежные средства. Их источник - это бюджетная субсидия и взносы горожан.
Зотов признал, что до недавнего времени размера взноса было недостаточно для выполнения всех обязательств по исполнению программы, однако он соответствовал возможностям жителей Санкт-Петербурга. В этой связи, как он подчеркнул, действует и такой источник финансирования, как дотации из местной казны. Если в позапрошлом году субсидия составляла 0 рублей, то в минувшем - 3 млрд руб., а в текущем году - уже 6 млрд. Тем самым удается сдерживать рост размера взноса на капремонт. Зотов сообщил, что в прошлом году размер взноса не поднимался, а лишь индексировался.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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