Американский ведущий Моррис: власти США создали финансовый кризис, но отказываются это признать

Сегодня, 08:14

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Американский ведущий Моррис: власти США создали финансовый кризис, но отказываются это признать
Фото из открытых источников

Американское руководство спровоцировало кризис в финансовой сфере, но этого не признает. Такое заявление сделал ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, пишет РИА Новости.

По его словам, ранее в ФРС сообщили, что над Соединенными Штатами нависла рецессия. Вместе с тем там утверждают, что местные банки находятся в безопасности. Там же указали на более низкие прогнозы ВВП и что, судя по всему, повышения ставок не будет наблюдаться. Отсюда, как подчеркнул ведущий, можно сделать вывод, что Вашингтон опускает руки.

"Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рынку разобраться самому", - сказал он.

Кроме того, Моррис отметил, что в настоящее время в государстве фиксируется крах финансовых учреждений. Ведущий уверен, что к текущему кризису привели действия главы Белого дома Байдена. Напомним, что десятого марта регуляторами штата Калифорния был закрыт банк Silicon Valley Bank. Этому способствовал рост ключевой ставки ФРС, что обернулось обесцениванием активов на балансах самых разных финансовых институтов. Также сообщалось о закрытии Silvergate и Signature Bank.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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