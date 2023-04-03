Центробанк РФ специально роняет рубль: когда ждать доллар по 120

Сегодня, 13:34

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Центробанк РФ специально роняет рубль: когда ждать доллар по 120
Фото из открытых источников

Апрель начался со снижения рубля и накануне рубль обновил апрельское минимальное значение к доллару.

Рубль в минувший вторник снизился до отметки в 79,52 рубля за доллар.

Эксперты не исключают, что вскоре доллар может снова подняться выше психологически важной отметки в 80 рублей, достигнув диапазона 85-90 рублей, пишет «Взгляд». Далее, по их мнению, остановить падение рубля будет сложнее. Но, судя по всему, пока государство не планирует укреплять рубль.

Аналитик «Freedom Finance Global» Владимир Чернов отмечает, что слабый рубль – это следствие падения экспортных доходов РФ и увеличения объемов импорта. Российская экспортная нефть в марте продавалась по 47,85 доллара за баррель (данные Минфина), что почти в два раза ниже, чем год назад. При этом доллар в прошлом году в апреле торговался выше отметки в 83 рубля.

Отметил эксперт и то, что в РФ наблюдается отток капитала.

На курс рубля повлияла и отмена многих валютных ограничений. Это все привело к тому, что экспортеры заняли выжидательную позицию, надеясь не упустить момент, чтобы конвертировать валюту по выгодному для себя курсу.

В тоже время стоит ожидать ужесточения валютных ограничений, если на рынке начнется паника.

Тем не менее эксперты говорят о том, что умеренная девальвация рубля выгодна для бюджета, и пока власти будут видеть, что держат ситуацию под контролем, рубль будет снижаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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