Бельгия бьет рекорды по банкротствам предприятий из-за введенных в отношении РФ санкций

На территории Бельгии предприятия банкротятся одно за другим. В период с января по март текущего года в этой стране разорилось примерно на 10% хозяйств больше, нежели за такой же период минувшего года. Соответствующий материал был опубликован на страницах издания The Brussels times, пишет "Российская газета".

Согласно статистике, в январе-марте нынешнего года неплатежеспособными стали 2669 компаний в Бельгии. Их особенно много оказалось во Фламандском регионе. Больше всего в стране пострадали такие сектора экономики, как гостиничный бизнес и строительство. Негативная ситуация не обошла стороной и оказание услуг для предпринимателей.

По словам опрошенных изданием экспертов, увеличению количества банкротств способствуют антироссийские санкции и ограничение поставок энергоносителей из РФ. Из-за этого подорожала энергия, что плохо повлияло на предприятия Бельгии. Ко всему прочему, в связи с украинским конфликтом подорожало продовольствие. Эксперты уверены, что в Бельгии со временем число банкротств будет лишь увеличиваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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