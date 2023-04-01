«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Стоимость российской нефти Urals опустилась до минимальных значений. Это следует из сообщения, которое появилось на официальном сайте Минфина РФ.
Как отмечается, по итогам марта средняя цена Urals опустилась до 47,85 доллара за баррель. Это минимальное значение не только за прошедший год, а с ноября 2020 года.
В первые три месяца 2023-го баррель Urals торговался, в среднем, на уровне 48,92 доллара. И это в 1,86 раза меньше, нежели в начале 2022-го года. Тогда российское «черное золото» продавалось, в среднем, за 88,95 доллара.
Падению стоимости нефтяной смеси Urals поспособствовали введенные Западом против России санкционные ограничения. В частности, потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Помимо этого, ЕС было введено эмбарго на экспорт нефти РФ морским путем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...Подробнее
Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...Подробнее
Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...Подробнее
Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...Подробнее
Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....Подробнее
Бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа могут арестовать четвертого апреля текущего года. Данная информация...Подробнее
Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь...Подробнее
С жуткой находкой столкнулись в штате США Флорида. Там в пасти аллигатора нашли останки маленького мальчика, который...Подробнее
Комментировать