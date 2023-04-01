Стоимость российской нефти Urals опустилась до минимальных значений. Это следует из сообщения, которое появилось на официальном сайте Минфина РФ.

Как отмечается, по итогам марта средняя цена Urals опустилась до 47,85 доллара за баррель. Это минимальное значение не только за прошедший год, а с ноября 2020 года.

В первые три месяца 2023-го баррель Urals торговался, в среднем, на уровне 48,92 доллара. И это в 1,86 раза меньше, нежели в начале 2022-го года. Тогда российское «черное золото» продавалось, в среднем, за 88,95 доллара.

Падению стоимости нефтяной смеси Urals поспособствовали введенные Западом против России санкционные ограничения. В частности, потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Помимо этого, ЕС было введено эмбарго на экспорт нефти РФ морским путем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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