Япония закупает нефть из РФ по цене выше установленного западными государствами верхнего предела

Сегодня, 08:04

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Япония закупает нефть из РФ по цене выше установленного западными государствами верхнего предела
Фото из открытых источников

Издание «Fox Business» сообщает о ситуации, связанной с закупкой Японией нефти из Российской Федерации. Ранее политическое руководство западных государств, к которым относится и Япония, ввели по отношению к нефти, экспортируемой российскими компаниями, верхний предел цены в 60 долларов за баррель. Вследствие этого решения политическое руководство Российской Федерации, в свою очередь, приняло решение о запрете продавать нефть тем государствам, которые ввели этот ценовой максимум.

Сообщается, что теперь политическое руководство Японии собирается закупать нефть из Российской Федерации не по установленному ценовому максимуму западными государствами, а по более высокой цене. Также уточняется, что Япония получила на это согласие со стороны США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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