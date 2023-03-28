«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive

Сегодня, 15:29

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«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
Фото из открытых источников

В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают представители туристической отрасли страны, отмечая, что так Грузия может переманить туристов, которые ранее отправлялись в Турцию.

ТурПром отмечает, что действительно российские туристы выбирают турецкие курорты зачастую из-за наличия там системы All Inclusive. Вариант отдыха, при котором все сразу включено в стоимость путевки, интересен россиянам, так как позволяет сразу оплатить все.

Сообащется, что в Батуми уже идет строительство четырех отелей All Inclusive, в каждом из которых будет находиться по 1055 номеров. Планируется, что в каждой гостинице будет представлен большой перечень услуг, а также высокий уровень сервиса.

О том, когда эти отели заработают, пока информации нет, но, судя по всему, их планируют ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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