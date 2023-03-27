Журналист из США Закария предрек крушение американской экономики из-за ослабления доллара

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США грозит серьезный экономический кризис. Это произойдет, когда американская валюта перестанет доминировать на глобальном рынке. Такого мнения придерживается обозреватель Фарид Закария.
Своими мыслями на этот счет он поделился в эфире телеканала CNN. По его словам, кризис на Украине и конфронтационный подход американского руководства к Поднебесной создал "идеальный шторм", в котором Москва и Пекин активно работают над диверсификацией, сторонясь доллара. Закария подчеркнул, что при текущем финансовом кризисе американская валюта теряет позиции, а не укрепляется, что можно было наблюдать раньше.
Обозреватель отметил, что если доллар на самом деле ослабевает, то американцам пора переживать, ведь Белый дом не собирается убирать в сторону дурные геополитические привычки. Вашингтон сорит деньгами, игнорируя рост дефицита. За последние двадцать лет американский госдолг увеличился примерно в 5 раз, а ФРС неоднократно приходила на помощь экономике страны, прибегая к нездоровым манипуляциям.
"И все это работает исключительно благодаря уникальному статусу доллара. Если доллар ослабеет, Америку будут ждать такие испытания, с какими она никогда прежде не сталкивалась", - утверждает Закария.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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