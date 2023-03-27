Журналист из США Закария предрек крушение американской экономики из-за ослабления доллара

Вчера, 20:24

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Журналист из США Закария предрек крушение американской экономики из-за ослабления доллара
Фото из открытых источников

США грозит серьезный экономический кризис. Это произойдет, когда американская валюта перестанет доминировать на глобальном рынке. Такого мнения придерживается обозреватель Фарид Закария.

Своими мыслями на этот счет он поделился в эфире телеканала CNN. По его словам, кризис на Украине и конфронтационный подход американского руководства к Поднебесной создал "идеальный шторм", в котором Москва и Пекин активно работают над диверсификацией, сторонясь доллара. Закария подчеркнул, что при текущем финансовом кризисе американская валюта теряет позиции, а не укрепляется, что можно было наблюдать раньше.

Обозреватель отметил, что если доллар на самом деле ослабевает, то американцам пора переживать, ведь Белый дом не собирается убирать в сторону дурные геополитические привычки. Вашингтон сорит деньгами, игнорируя рост дефицита. За последние двадцать лет американский госдолг увеличился примерно в 5 раз, а ФРС неоднократно приходила на помощь экономике страны, прибегая к нездоровым манипуляциям.

"И все это работает исключительно благодаря уникальному статусу доллара. Если доллар ослабеет, Америку будут ждать такие испытания, с какими она никогда прежде не сталкивалась", - утверждает Закария.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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