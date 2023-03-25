Bloomberg: аналитики выявили конкуренцию КНР с США за кредитование стран-должников

Сегодня, 09:44

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Bloomberg: аналитики выявили конкуренцию КНР с США за кредитование стран-должников
Фото из открытых источников

В агентстве Bloomberg заявили о том, что Китай сейчас активно борется с США за право кредитования стран-должников.

Исходя из данных ряда международных институтов, КНР стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся государств. И это может стать проблемой для тех стран, которые стали должниками Китаю, передает «Газета.ру».

«В мире началась новая глобальная система трансграничного кредитования стран, испытывающих долговое бедствие, которая конкурирует с руководимыми США структурами, действующими с 1940-х годов. За последние два десятилетия Народный банк Китая заключил соглашения о свопах с 40 странами и торговыми блоками на сумму около 580 миллиардов долларов», - сообщает Bloomberg.

В качестве источника финансирования для предоставления кредитов развивающимся странам власти Китая используют значительные резервы местного Центробанка. Сообщается, что на кредитования стран-должников Китай выделяет резерв в 3,3 млрд долларов. В тоже время Международный валютный фонд (МВФ) выделил на оказание помощи развивающимся государствам только 144 млрд долларов.

Уже известно, что как минимум две страны-должника Китая с 2016 по 2021 год столкнулись с трудностями при выплатах Пекину. А последствия пандемии коронавируса лишь усугубили проблемы.

В США сейчас пытаются добиться запрета кредитования Китая Всемирным банком. Соответствующая инициатива уже внесена Конгрессом, поскольку власти США сомневаются, что деньги будут направлены странам, которые нуждаются, а не останутся в экономике Китая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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