Экономист Леонид Хазанов заявил, что мировая экономика стоит на пороге нового глобального кризиса

Экономист Леонид Хазанов заявил о том, что мировая экономика уже на пороге нового глобального кризиса.

Он отметил, что сигналы этого уже хорошо читаются в показателях, которые дают эксперты, пишет РИА «Новости».

Исходя из прогнозов Всемирного банка, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год. Потенциально темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены до 2,9%, но только при условии, если будут исключены политические факторы, негативно влияющие на экономику.

В противном случае можно говорить о том, что мировая экономика потеряет как минимум десятилетие роста. Об этом сказал, в частности, главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл. С ним согласен и Хазанов.

«Мы видим, как на наших глазах, вполне возможно, разворачивается очередной глобальный экономический кризис. Начался он с энергетического кризиса в Европе и в Китае в 2021 году, когда выросли цены на энергоносители. Затем он перерос в санкционный кризис, связанный с Россией, а теперь возник еще и банковский кризис. Как следствие, это приводит к расшатыванию глобальной экономики», — заявил Хазанов.

Он отметил, что ожидает снижение темпов роста ВВП до 1-1,5%, и это только в случае, если удастся притормозить сейчас развитие кризиса в западных экономиках. По его мнению, сейчас можно ожидать не только снижения доходов населения, но и массового банкротства крупных банков. Также эксперт видит сигналы того, что безработица будет расти, и эти процессы затронут все страны, в том числе и Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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