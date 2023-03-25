Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Он отметил в беседе на радио «Говорит Москва» о том, что в Африке есть более интересные места для российских туристов. В частности, можно отправиться в Кению или Танзанию. В этих странах роскошное сафари, а также есть пляжи на Индийском океане.

«Это ехать в полную нищету, потому что в городах там жить невозможно, в Зимбабве. Сейчас билет в среднем обходится больше 100 тысяч рублей на человека», - заявил эксперт.

Он добавил, что только билеты на семью из троих человек обойдутся в 350 тыс. рублей. К тому же в Зимбабве нет недорогих гостиниц и проживание там стоит дорого. Эта страна будет интересна россиянам, если там для них предложат не только безвизовый режим, но и вырастет число предложений с более экономными ценами на проживание. В таком случае цены опустятся до уровня цен в Танзании, а, возможно, и ниже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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