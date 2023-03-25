Социальная надбавка российским медикам не выплачивается в полном объеме

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Российские медики жалуется на то, что они не получают в полном объеме социальную надбавку, установленную с января этого года. Более 1,1 млн медицинских работников в поликлиниках, больницах, станциях и отделениях скорой помощи должны получать от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей ежемесячно. На эти цели планируется направить 152,4 миллиарда рублей. Первые выплаты за январь получили 744 тыс. сотрудников медучреждений.
Однако медики жалуются на региональные Минздравы, которые назначают выплаты не всем категориям работников, упомянутым в постановлении кабмина. Известно, что размер выплаты зависит от категорий. В целом постановление правительства вызывает много вопросов. Так, выплаты должны получить узкие специалисты в поликлиниках, а в стационарах — нет. Также выплату должны получить медсестры со средним медицинским образованием. Но медсестрами могут работать и специалисты с высшим медицинским образованием.
Профсоюз медиков обратился в Минздрав и Минтруд с просьбой уточнить, каким категориям медработников полагаются надбавки. Некоторые профсоюзы говорят о возможности подачи исков от работников, которые не получают положенные им выплаты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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