Корнеев: туристы из Китая не скоро вернутся в Петербург

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев завил о том, что не стоит ожидать резкого увеличения числа туристов из Китая в Петербурге.

По его мнению, китайским турфирмам пока предстоит восстанавливаться после пандемии, пишет «Фонтанка».

Корнеев отметил, что за несколько лет, пока в Китае боролись с COVID-19 туризм в стране фактически остановили. Поэтому теперь китайские турфирмы фактически заново организовывают чартеры и перевозки, восстанавливают работу на популярных ранее маршрутах.

В ближайшее время, по прогнозам Корнеева, турпоток из Китая в Петербург выйдет на показатель в 10%-30% от допандемийных значений. Как отметил эксперт, на большее рассчитывать еще рано, так как даже в Корею, куда ездили активно на отдых китайцы, турпоток восстановлен лишь на уровне 30% от показателей 2019 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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